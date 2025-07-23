Ягоди аґрусу багаті на вітамін А, який покращує зір

Якщо ви ще не встигли поласувати аґрусом, то саме час це зробити, поки ще є середньостиглі сорти, а пізньостиглі будуть ще й у серпні. Ця ягода принесе неабияку користь організму. 100 г свіжих ягід містять стільки ж вітаміну С, скільки 20 апельсинів. Високі концентрації вітаміну С модерують різноманітні функції імунної системи та допомагають організму швидше відновитися після хвороби.

Ягоди аґрусу також є чудовим джерелом вітамінів Е, А, заліза та кальцію. У них багато антиоксидантів, які знижують ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця, діабет і рак. Вони також містять кілька типів флавонолів, хімічних речовин, які пов’язують із покращенням пам’яті тощо.

Гастроентеролог-дієтолог Олег Швець розповів детальніше, чим ягоди аґрусу корисні для організму, при яких захворюваннях можуть допомогти і як їх можна включати у раціон.

Чим корисні ягоди аґрусу для вашого організму?

Зменшують стрибки цукру в крові. «Розчинна клітковина в ягодах аґрусу допомагає уповільнити швидкість поглинання цукру, що зменшує стрибки глюкози в крові. Ягоди також позитивно впливають на рівень глюкози та ліпідів у крові у людей з діабетом 2 типу», – каже лікар. Тому цю ягоду слід включати у раціон діабетикам.

Поліпшують травлення. Клітковина в цих ягодах також регулює випорожнення і допомагає полегшити симптоми таких станів, як синдром подразненого кишечника. Високий рівень вітаміну С сприяє засвоєнню інших поживних речовин, зокрема, заліза та інших мінеральних речовин.

Поліпшують здоров’я очей і гостроту зору. Ягоди аґрусу багаті на вітамін А, який є одним із ключових та незамінних елементів для кращого здоров’я очей і ліпшої гостроти зору. Вітамін А не тільки позитивно впливає на зір, але також може знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями. Вміст вітаміну С сприяє захисту очей від кон’юнктивіту та інших інфекцій.

Підвищують імунітет. 100-грамова порція аґрусу забезпечує 300 мг вітаміну С, що вдвічі перевищує рекомендовану добову норму для дорослих. В них міститься також значна кількість поліфенолів, алкалоїдів і флавоноїдів. Також аґрус має антибактеріальні та протизапальні властивості.

Поліпшують пам’ять. Фітонутрієнти та антиоксиданти в ягодах аґрусу допомагають поліпшити пам’ять, борючись із вільними радикалами, які атакують та пошкоджують клітини мозку. Висока концентрація вітаміну С допомагає організму виробляти норадреналін, нейромедіатор, який, як вважають, покращує роботу мозку у людей з деменцією.

Як можна включити аґрус у раціон?

Свіжі ягоди аґрусу містять багато клітковини та мало цукру, тому їх можна додавати до різноманітних страв, зокрема, карі та літні фруктові салати, маринувати як огірки, робити з них сік, джем, желе чи просто їсти сирими. Ягоди аґрусу залишаться свіжими у холодильнику близько двох тижнів. Також їх можна заморозити на зиму.