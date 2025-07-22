Цукіні не лише смачні, а й корисні, і доступні по ціні

Пора кабачків – саме в розпалі, і цей період варто використати максимально, адже цей овоч багатий різними поживними речовинами. 200 г варених цукіні (одного з найпоширеніших різновидів кабачків) містять 40% від рекомендованої добової норми споживання вітаміну А, 16% марганцю, 14% вітаміну С, 13% калію, 10% магнію, 9% вітаміну К, 8% фолієвої кислоти, 8% міді, 7% фосфору та вітаміну B6, 5% тіаміну. У них також є залізо, кальцій, цинк тощо. У цукіні особливо багато каротиноїдів: лютеїн, зеаксантин і бета-каротин. Вони корисні для очей, шкіри та серця, а також потенційно захищають від певних типів раку.

Гастроентеролог-дієтолог Олег Швець каже, що кабачки, зокрема цукіні, позитивно впливають на організм, зокрема, нормалізують травлення, підтримують роботу серця, знижують рівень цукру в крові, зміцнюють кістки тощо.

Ризик яких захворювань допомагають знизити кабачки?

Запори. Високий вміст води в кабачках покращує травлення. Цукіні також багаті на розчинну і нерозчину клітковину, остання допомагає їжі легше проходити через кишківник. Водночас розчинні харчові волокна живлять корисні бактерії, що живуть у кишківнику.

Цукровий діабет. Цукіні є чудовим низьковуглеводним продуктом, що може значно знизити рівень цукру в крові та інсуліну. Крім того, харчові волокна цукіні допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, запобігаючи його стрибкам після їжі, і допомагають підвищити чутливість до інсуліну. Харчування, багате клітковиною з фруктів і овочів, включаючи цукіні, незмінно пов’язане зі зниженням ризику діабету 2 типу.

Серцеві захворювання. Клітковина та каротиноїди, на які, зокрема, багаті кабачки, знижують ризик серцевих захворювань. Пектин, один із видів розчинної клітковини, що міститься в цукіні, є особливо ефективним у зниженні загального та «поганого» рівня холестерину ЛПНЩ. Цукіні також багаті калієм, що допомагає знизити високий кров’яний тиск, розширюючи кровоносні судини.

Захворювання очей. Цукіні багаті вітаміном С і бета-каротином – двома поживними речовинами, важливими для здоров’я очей. Вони також багаті на лютеїн і зеаксантин, які накопичуються у сітківці, покращуючи зір і знижуючи ризик розвитку вікових захворювань очей, катаракти, помутніння кришталика.

Захворювання кісток. Цукіні багаті лютеїном і зеаксантином, а також вітаміном К і магнієм, що сприяють зміцненню кісток.

Онкозахворювання. «Дослідження в пробірках і на тваринах показують, що екстракти цукіні допомагають вбити або обмежити ріст певних ракових клітин. Однак потрібні дослідження за участі людей», – каже лікар.

Цукіні, каже гастроентеролог, є неймовірно універсальним продуктом: їх можна їсти сирими, тушкованими або вареними. Цукіні можна додавати у салати, супи, запікати з іншими овочами, чечевицею чи рисом, смажити на грилі з часником та олією, випікати з нього млинці, кекси або тістечка.