Салат айсберг часто використовують у салатах, бургерах і сендвічах через його хрустку текстуру. Але експерти застерігають: спосіб обробки цього салату має велике значення, адже неправильна техніка може погіршити його якість і свіжість. Ofeminin розповідає, чому салат айсберг не можна різати ножем.

Чому ніж шкодить структурі салату?

Фахівці пояснюють, що нарізання руйнує клітинну структуру овоча, через що цінні соки та вітаміни витікають на обробну дошку, а сам салат втрачає свою свіжість та смак.

Замість того щоб нарізати, експерти рекомендують рвати листя вздовж прожилок. Це дозволяє салату зберегти більше поживних речовин і довше залишатися хрустким.