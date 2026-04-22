Щоб повернути свіжість зелені вам знадобиться крижана вода

Зів’яле листя салату чи зелень часто опиняються у смітнику, хоча їх ще можна врятувати. Існує простий спосіб, який допоможе повернути їм свіжість і хрускіт. Daily Dish розповідає, як врятувати зів’ялий салат.

Як оживити зів'ялий салат?

Щоб повернути свіжість зелені вам знадобиться крижана вода. Просто наповніть велику миску крижаною водою та повністю занурте туди зів’ялу зелень. Дайте їй замочитися приблизно на 15-30 хвилин. Після цього добре зцідіть з салату воду і промокніть насухо перед використанням.

Холодна вода зволожить клітини листя, і салат знову стане хрустким. Цей спосіб чудово підходить для салату, шпинату, зелені та навіть зеленої цибулі.