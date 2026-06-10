Не варто довго промивати ці гриби під проточною водою

Лисички – одні з найпопулярніших лісових грибів, але їх очищення часто викликає труднощі. Через нерівно поверхню під капелюшками між складками можуть накопичуватися пісок, хвоя та інші дрібні забруднення. Багато людей намагаються довго промивати гриби під проточною водою, однак це не завжди дає бажаний результат. Pysznosci розповідає, як правильно мити лисички, щоб вони залишились цілими.

Як швидко очистити лисички?

Достатньо буде лише теплої води з невеликою кількістю солі. Її кристали допоможуть відокремити дрібні домішки від поверхні грибів, а коротке замочування видалить пісок, захований між складками.

Інструкція:

Висипте лисички у велику миску та залийте їх теплою водою. Додайте 1 столову ложку солі на 1 літр води. Акуратно перемішайте гриби рукою та залиште на 2–3 хвилини. Потім виловіть їх шумівкою або ситом, не виливаючи відразу воду. Завдяки цьому пісок залишиться на дні посуду, а не осяде знову на грибах. Швидко промийте лисички додатково в мисці з холодною водою та висушіть їх на паперовому рушнику або чистій тканині.

Очищені таким чином лисички одразу готові до подальшої обробки. Найкраще вони смакують, якщо їх обсмажити на маслі та злегка посипати сіллю.

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