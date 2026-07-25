Кілька простих технік допоможуть зробити його світлим і чистим, не псуючи смак

Прозорий овочевий бульйон виходить не випадково – на його вигляд та смак впливають і вибір інгредієнтів, і спосіб приготування. Кілька простих технік допоможуть зробити його світлим і чистим, не псуючи смак. Pixel Inform розповідає, як приготувати прозорий овочевий бульйон.

Чому замість прозорого бульйону виходить каламутний?

Овочі – це не тільки клітковина та вода, а складна система, яка містить рослинні білки, цукри та крохмальні гранули. І коли температура води перевищує 60 градусів, білки всередині клітин починають денатурувати, тобто згортатися. І саме вони підіймаються на поверхню у вигляді сірої або білуватої піни.

Якщо в цей момент дозволити воді активно вирувати, бульбашки розіб’ють ці великі пластівці на мікроскопічні частинки, які повернуться в товщу рідини. І відфільтрувати такі дрібні частинки практично неможливо.

Також на прозорість впливає звичайний крохмаль, на який багаті пастернак, селера та морква. Під час активного кипіння або при постійному помішуванні крохмальні зерна вимиваються у воду, набухають та перетворюють бульйон на рідкий кисіль.

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Як це виправити?

Замість того щоб ловити частинки шумівкою, професійні кулінари радять використовувати простий пергаментний папір. Просто потрібно вирізати круг із пергаменту для випікання за розміром каструлі, зробити невеликий отвір у центрі для виходу пари та покласти його прямо на поверхню води одразу після першого закипання.

Папір працює як делікатна фізична пастка. Він самостійно збирає весь накип і дрібні частинки білка, що підіймаються вгору, залишаючи рідину під собою абсолютно чистою.

Після завершення варіння достатньо просто обережно зняти пергамент разом із усім брудом.

Також для природного освітлення та підсилення смаку бульйону відмінно працює звичайний яблучний оцет. На кожен літр холодної води слід додати одну столову ложку оцту і залишити овочі в цьому розчині на 15–20 хвилин перед увімкненням вогню. Легка кислотність делікатно впливає на білкові волокна в овочах, допомагаючи їм згорнутися у великі, щільні пластівці, які потім можна доволі легко видалити. Також оцет допомагає витягнути з овочів максимум корисних мікроелементів, роблячи смак глибоким та насиченим.

Окрім цього важливо, щоб бульйон під час приготування активно не кипів. Ідеальна температура для варіння прозорого бульйону становить 75–95 градусів. За такого теплового режиму рослинні білки згортаються м’яко, а відсутність бурління запобігає емульгації жирів та крохмалю.