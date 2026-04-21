Курячий бульйон здається простою стравою, однак отримати справді наваристий, ароматний і прозорий результат вдається не завжди. Важливу роль відіграють вибір продуктів, пропорції та навіть спосіб варіння. Pixel Inform розповідає, як зварити ідеальний бульйон.

Вибір птиці

Для бульйону найкраще підходить фермерська курка або так звана «супова» курка. Вони ідеально підходять для приготування бульйону, хоча й готуються набагато довше.

Пропорції

Якщо ви хочете, щоб бульйон вийшов насиченим та якісним, потрібно правильно розрахувати пропорції води. Для цього на одну тушку варто брати близько п'яти літрів води. У процесі варіння близько 2 літрів води випарується. Тому краще одразу налити потрібну кількість води, а не доливати потім, адже це теж впливає на насиченість смаку.

Додаткові інгредієнти

Щоб бульйон вийшов смачним та ароматним, потрібно додати у нього певні компоненти. Ви можете додати у бульйон цибулю з морквою, які слід попередньо обсмажити. Також можна додавати й сушені гриби.

Прянощі

Правильно підібрані спеції допомагають розкрити аромат страви. До курячого бульйону можна додати лавровий лист, духмяний перець, а також трохи гвоздики. Також кулінари радять додавати розмарин та чебрець.