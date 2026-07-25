Уникнути цього набагато простіше, якщо перед нарізанням змінити лише одну деталь

Розрізання кавуна нерідко закінчується калюжами соку на столі та підлозі. Уникнути цього набагато простіше, якщо перед нарізанням змінити лише одну деталь. Simply Recipes розповідає, як легко нарізати кавун без безладу на кухні.

Як нарізати кавун без безладу?

Все, що вам потрібно зробити, це покласти обробну дошку у велике деко з бортиками. Деко слугуватиме піддоном, куди стікатиме увесь сік. Важливо, щоб обробна дошка повністю поміщалася всередині дека.

Перед нарізання кавуна обов’язково помийте кавун. Таким чином ви зменшите ризик перехресного забруднення.

Ще один плюсом цього методу є те, що після нарізання ви можете додати накопичений сік до освіжаючого напою.

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