Сушені гриби часто використовують для супів, вареників і різних страв. Однак неправильне приготування може легко зіпсувати їхню текстуру. Ofeminin розповідає, як правильно підготувати та приготувати сушені гриби.

Чому сушені гриби потрібно замочувати?

Хоча замочування грибів у холодній воді вимагає більше часу та планування, результат того вартий. Це зберігає їхній смак і значно скорочує час приготування. Крім того, цей процес допомагає видалити будь-які домішки, такі як пісок, який часто ховається під капелюшками.

Для найкращого результату залийте гриби холодною водою та залиште їх щонайменше на 4–6 годин, бажано на ніч. Це зробить їхню текстуру ідеальною для подальшої обробки.

Після замочування гриби слід ретельно промити під проточною водою, щоб видалити залишки піску та інших домішок.

Як правильно варити сушені гриби?

Приготування сушених грибів вимагає точності. Залежно від їх розміру, процес може тривати від 30 до 50 хвилин. Гриби слід регулярно перевіряти на м’якість – вони не повинні бути надто твердими або перевареними. Занадто короткий час приготування може призвести до того, що вони просто залишаться тануть надто твердими. Не забудьте також стежити за кількістю води – недостатня кількість води може призвести до підгоряння грибів, що негативно вплине на їхній смак і текстуру.