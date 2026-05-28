Вам потрібно лише два інгредієнти: як приготувати домашню сметану
До теми
Домашня сметана – це простий кисломолочний продукт, який можна зробити самостійно без складних технологій. Для її приготування навіть не потрібні закваски чи спеціальне обладнання – достатньо лише двох інгредієнтів та трохи часу. Martha Stewart розповідає, як приготувати домашню сметану.
З чого роблять домашню сметану?
Звичайна сметана готується з двох простих інгредієнтів. Будь-які додаткові приправи зазвичай додаються після того, як сметана встигне загуснути до потрібної консистенції. Додавання їх раніше може порушити швидкий процес бродіння.
Інгредієнти:
- Жирні вершки – 1 склянка.
- Дистильований білий оцет або свіжий лимонний сік – 1 столова ложка.
Найважливіше, що слід враховувати, – це якість жирних вершків, які ви використовуєте. Чим кращі вершки, тим густішим та насиченішим вийде кінцевий продукт.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Якщо у вас під рукою немає звичайного білого оцту або лимонного соку, ви можете використати інший кислий компонент. Яблучний оцет – гарна заміна. Навіть свіжовичавлений сік лайму може допомогти, якщо немає інших варіантів.
Як відбувається приготування?
Вам не потрібні складні інструменти, щоб приготувати сметану:
- Скляна банка.
- Ложка.
- Шматок марлі без ворсу.
- Гумка для волосся.
Процес:
- Помийте, простерилізуйте та висушіть скляну банку, а також ложку або лопатку.
- Помістіть вершки та оцет у скляну банку та перемішайте їх ложкою.
- Накрийте банку двошаровою марлею та закріпіть її гумкою. Це достатньо герметично закриє банку, залишаючи при цьому простір для циркуляції повітря.
- Залиште суміш стояти при кімнатній температурі протягом 24 годин.
- Зніміть марлю та ще раз перемішайте сметану. Скуштуйте її та, за бажанням, додайте трохи більше кислоти або дрібку солі.