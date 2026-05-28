Домашня сметана – це простий кисломолочний продукт, який можна зробити самостійно без складних технологій. Для її приготування навіть не потрібні закваски чи спеціальне обладнання – достатньо лише двох інгредієнтів та трохи часу. Martha Stewart розповідає, як приготувати домашню сметану.

З чого роблять домашню сметану?

Звичайна сметана готується з двох простих інгредієнтів. Будь-які додаткові приправи зазвичай додаються після того, як сметана встигне загуснути до потрібної консистенції. Додавання їх раніше може порушити швидкий процес бродіння.

Інгредієнти:

Жирні вершки – 1 склянка. Дистильований білий оцет або свіжий лимонний сік – 1 столова ложка.

Найважливіше, що слід враховувати, – це якість жирних вершків, які ви використовуєте. Чим кращі вершки, тим густішим та насиченішим вийде кінцевий продукт.

Якщо у вас під рукою немає звичайного білого оцту або лимонного соку, ви можете використати інший кислий компонент. Яблучний оцет – гарна заміна. Навіть свіжовичавлений сік лайму може допомогти, якщо немає інших варіантів.

Як відбувається приготування?

Вам не потрібні складні інструменти, щоб приготувати сметану:

Скляна банка. Ложка. Шматок марлі без ворсу. Гумка для волосся.

Процес: