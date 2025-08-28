Для цього способу вам потрібна лише склянка гарячої води

Сметана – один із найпопулярніших молочних продуктів, який майже завжди є в холодильнику. Але не завжди можна бути впевненими у її натуральності. Деякі виробники можуть додати до продукту крохмаль, аби зробити густішим. «24 канал» розповідає, що існує простий спосіб перевірити якість сметани.

Як перевірити якість сметани?

Біохімік Гліб Репич поділився надійним методом, який дозволить гарантовано переконатися в тому, що ваша сметана – високої якості. Для цього способу вам потрібна лише склянка гарячої води.

Достатньо взяти ложку сметани та розмішати у воді. Якщо сметана високої якості, то швидко розчиниться. Але продукт, в якому є домішки, перетвориться на незрозумілу масу.

Також під час покупки варто читати склад продукту, щоб упевнитись, що купуєте якісну сметану – у складі повинно бути лише два інгредієнти: вершки та закваска.