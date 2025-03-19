Не тільки йогурт: чим можна замінити сметану в різних стравах
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Якщо вам терміново потрібна сметана, існує безліч інших продуктів
Уявіть ситуацію: ви вже підготували всі інгредієнти, нагріли духовку чи сковорідку, почали збивати яйця – і раптом розумієте, що вдома немає сметани. Не поспішайте панікувати – є способи врятувати вашу страву. Shuba розповідає про те, чим можна замінити сметану в різних стравах.
Молочні замінники сметани
Якщо вам терміново потрібна сметана, існує безліч інших продуктів:
- Йогурт – найпростіший замінник. Замість сметани використовуйте рівну кількість звичайного йогурту. Грецький йогурт і йогурт з незбираного молока густіші, ніж знежирений йогурт, тому вони є кращими замінниками, але підійде будь-який йогурт. Щоб замінити 1 склянку сметани в рецепті випічки, використовуйте 1 склянку йогурту та 1 чайну ложку харчової соди. Для соусу використовуйте комбінацію з 1 склянки йогурту, 1 столової ложки борошна та 2 чайні ложки води на 1 склянку сметани.
- Пахта або кисле молоко – також хороший вибір, хоча вони менш густі. Для покращення текстури можна додати трохи розм’якшеного вершкового масла. Якщо ви готуєте випічку, використовуйте 3/4 склянки пахти або кислого молока разом з 1/3 склянки розм’якшеного несолоного масла на 1 склянку сметани.
- Сир і вершковий сир – вони також підходять, як замінник сметани, проте відрізняються за текстурою. Щоб отримати консистенцію сметани, змішайте будь-який з цих інгредієнтів з невеликою кількістю рідини. Для приготування використовуйте блендер, щоб змішати 1 склянку сиру з 1/4 склянки йогурту або пахти. Щоб зробити менш жирну альтернативу сметані, потрібно змішати 1 склянку нежирного сиру з 1 столовою ложкою лимонного соку і 2 столовими ложками знежиреного молока, а потім збийте в блендері до однорідної маси.
- Згущене молоко – потрібно використовувати несолодке згущене молоко. Для соусу потрібно змішати 1 склянку згущеного молока, з 1 столовою ложкою оцту або лимонного соку. Дайте суміші постояти 5 хвилин, щоб вона загуснула. Для менш жирного варіанту змішайте 1 банку охолодженого згущеного молока з 1 чайною ложкою лимонного соку.
Безлактозні замінники сметани
Якщо вам потрібен безлактозний варіант, можна використати:
- Веганську сметану – ви можете зробити власну сметану із соєвим йогуртом, соєвим молоком, кукурудзяним крохмалем та лимонним соком. Просто дайте суміші добре охолонути перед використанням.
- Веганський йогурт – працює так само як і звичайний йогурт.
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