Краще викинути: три головні ознаки, що сметана зіпсувалася
Якщо ви помітили наявність грудочок, це сигнал про те, що сметана зіпсувалася
Сметана – популярний кисломолочний продукт, який додають до багатьох страв: борщу, вареників та млинців. Але навіть такий звичний продукт може бути небезпечним, якщо вчасно не помітити, що він зіпсувався. Ukr.Media розповідає, як завдяки деяким ознакам визначити, що сметана зіпсувалась.
Ось три головні ознаки, за якими це можна визначити:
- Нерівномірна консистенція. Сметана повинна бути однорідною. Якщо ви помітили наявність грудочок, це сигнал про те, що сметана зіпсувалася або були порушені умови зберігання продукту.
- Неприємний запах. Кисломолочний продукт має приємний запах. Присутність неприємного запаху свідчить про те, що сметану потрібно терміново викинути.
- Прострочений термін придатності. Хоча це найочевидніше правило, але навіть якщо сметана пахне та виглядає нормально, не варто її вживати після того, як термін придатності минув.
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