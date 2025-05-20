Якщо ви помітили наявність грудочок, це сигнал про те, що сметана зіпсувалася

Сметана – популярний кисломолочний продукт, який додають до багатьох страв: борщу, вареників та млинців. Але навіть такий звичний продукт може бути небезпечним, якщо вчасно не помітити, що він зіпсувався. Ukr.Media розповідає, як завдяки деяким ознакам визначити, що сметана зіпсувалась.

Ось три головні ознаки, за якими це можна визначити: