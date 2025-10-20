Ніколи не зберігайте сушені гриби у пластикових пакетах

Сушені гриби – це не просто смачне доповнення до страв, а справжній скарб у коморі. Вони можуть зберігатися місяцями й навіть роками, якщо дотримуватися кількох простих, але важливих правил. Інакше навіть найароматніший білий гриб швидко втратить якість або й узагалі зіпсується. Про основні правила зберігання сушених грибів пише Wikihow.

Оптимальні умови для зберігання

Щоб гриби не втратили аромат і не ввібрали зайву вологу, зберігати їх слід у сухому, прохолодному й темному місці. Світло й волога – головні вороги сушеного продукту. Найкращими варіантами тари є:

скляні банки з щільно закритими кришками;

мішечки з натуральної тканини (наприклад, льону чи бавовни).

У випадку з тканинною тарою особливо важливо тримати її якомога далі від вологи, навіть кілька крапель можуть зіпсувати всю партію грибів.

Чого варто уникати

Ніколи не зберігайте сушені гриби у пластикових пакетах або відкритих ємностях, у них швидко накопичується конденсат. Це створює ідеальне середовище для розвитку плісняви. Також небажано зберігати гриби поруч із продуктами з вираженим запахом: гриби дуже добре вбирають сторонні аромати.

Як підготувати до вживання

Перед приготуванням гриби потрібно обов’язково замочити у воді кімнатної температури. Це дозволяє їм повернути майже первинну текстуру та смак. Найкраще замочувати їх на 30-60 хвилин. Після цього воду можна використати як ароматний грибний бульйон.