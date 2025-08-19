Після прибуття додому потрібно одразу промити гриби під прохолодною проточною водою

Білі гриби – один із найцінніших дарів лісу із неповторним ароматом. Але щоб приготувати ці гриби потрібно вміти правильно їх чистити. «24 канал» розповідає, як це зробити.

Як чистити білі гриби?

Починайте з огляду: перевіряйте гриб на наявність пошкоджень структури, слідів від комах або гнилі. Далі приділіть увагу чищенню ніжки. Саму нижню частину потрібно повністю видалити, адже саме там найчастіше залишається земля та бруд. Місце зрізу потрібно оглянути на наявність ходів від черв’яків, і якщо вони є у великій кількості, гриб краще викинути. Під капелюшок також потрібно заглянути та обережно очистити від хвої, моху та трави.

Після прибуття додому потрібно одразу промити гриби під прохолодною проточною водою, використовуючи маленьку щіточку, щоб прибрати забруднення. Замочувати білі гриби не потрібно, адже це тільки нашкодить смаку та структурі продукту. Щоб висушити гриби, використовуйте паперові або звичайні рушники.