Не все так однозначно: чи справді треба варити лисички перед смаженням
Деякі кулінари вважають, що лисички не потребують відварювання перед термічною обробкою
Лисички – улюбленці багатьох через насичений аромат, пружну текстуру та виразний смак. Щоб зберегти всі ці якості, важливо правильно підготувати їх до смаження. ТСН розповідає, чи потрібно варити лисички перед смаженням.
Чи потрібно варити лисички перед смаженням?
Деякі кулінари вважають, що лисички не потребують відварювання перед термічною обробкою. Навпаки, це може погіршити смак, зробити гриб занадто гумовим, а також позбавити характерного аромату.
Однак варіння має декілька важливих переваг, які варто врахувати:
- Очищення від шкідливого. Лисички можуть накопичувати в собі шкідливі речовини з навколишнього середовища. А короткочасне проварювання допомагає зменшити їхній вміст. Крім того, під час варіння знищуються мікроорганізми, які можуть бути присутні на грибах, забезпечуючи додаткову безпеку.
- Менше гіркоти. Варіння допомагає позбутися легкої гіркоти, яка іноді притаманна лисичкам, роблячи їхній смак ніжнішими.
