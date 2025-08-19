Перед приготуванням грибів, потрібно почати з ретельного очищення

Лисички – це не лише смачний, але й примхливий гриб: насичений аромат та яскравий смак – все це вимагає уважного підходу при підготовці. ТСН розповідає, як правильно мити лисички, щоб не пошкодити їх.

Як правильно мити лисички?

Перед приготуванням грибів, потрібно почати з ретельного очищення. Спершу візьміть ніж та обережно почистіть кожен гриб від бруду, листя та сміття. Під час цього етапу обов’язково видаляйте всі пошкоджені або зіпсовані ділянки.

Після механічного очищення гриби потрібно промити під проточною водою. Робіть це ретельно, протираючи лисички пальцями. Це допоможе видалити навіть найдрібніші частинки піску чи бруду, які могли залишитися в зморшках грибів.

Якщо гриби дуже брудні або ви хочете впевнитися в їхній чистоті, замочіть лисички у підсоленій воді на 15-20 хвилин. Сіль допоможе витягнути залишки бруду та комах. Однак не залишайте гриби у воді занадто довго, щоб вони не увібрали зайву рідину.

Після замочування ще раз добре промийте гриби під проточною водою та обов’язково просушіть їх паперовим рушником. Таким чином ви позбудетеся зайвої вологи, що особливо важливо перед смаженням, адже сухі гриби краще рум’яняться.