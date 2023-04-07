Перший врожай можна збирати вже за 2-3 місяці після посіву міцелію

Печериці – один із найпопулярніших продуктів харчування, який чудово підходить для приготування перших та других страв, салатів та закусок, для сушіння та консервації. А якщо у вас є вільне приміщення (або навіть його частина) і можливість купити міцелій печериці, то виростити їх в домашніх умовах зовсім не важко. Як це розбити, розповідає AgroMarket.

Місце вирощування

Для вирощування печериць найкраще підійде засклений балкон або лоджія, на яких уздовж однієї зі стін встановлено стелаж. У такому приміщенні досить легко контролювати рівень вологості (а це критичний для грибів критерій) та частоту провітрювання, а нежитловий статус балкона дозволяє при необхідності проводити дезінфікуючу обробку без будь-якої шкоди здоров'ю людей.

Підготовка ґрунту

Найпростіший і найменш трудомісткий (хоч і не найдешевший) варіант – придбати готові грибні блоки, які є ідеально збалансованим ґрунтом, в якому вже висіяний міцелій або маткова культура. Але самостійно приготувати ґрунт для печериць теж можна. Основними компонентами виступають солома і гній (кінський або ВРХ). На кожні 10 кг соломи має припадати від 5 до 8 кг гною. Також приготуйте на кожні 10 кг соломи по 0,2 кг сечовини та суперфосфату, 0,5 кг крейди та 0,8 кг гіпсу.

Насамперед замочіть солому у воді – вона має добре насититися вологою, яка запустить процеси гниття. Коли солома стане відчутно теплішою за повітря, це означає, що почалося її «горіння». Тепер потрібно віджати її і укласти, перешаровуючи гноєм і посипаючи кожний шар сухими компонентами. Після цього слід лише регулярно зволожувати компост, не допускаючи його висихання, та кожні 3-5 днів підбивати його за допомогою вил, щоб забезпечити достатню аерацію.

Через 20-25 днів із субстрату зникне запах сечовини, його колір стане рівномірно-коричневим, а текстура буде пухкою та розсипчастою: він готовий до переміщення в ящики чи пакети і потім – до засіву.

Контейнери для посіву

Печериці в домашніх умовах найзручніше вирощувати в довгих дерев'яних або пластикових ящиках, вистелених плівкою або просто в поліетиленових мішках, що розрізають уздовж. Укладіть у ємності підготовлений субстрат і ущільніть його. Залишіть на дозрівання на 2-4 дні, після чого виміряйте температуру на глибині 3-4 см. Коли вона опуститься до +22-25°C, можна висівати міцелій.

Грибниця

Підшукуйте надійних та перевірених постачальників насіннєвого матеріалу. Також враховуйте, що в Україні пропонують до продажу міцелій кількох видів печериць – з білою, кремовою та коричневою шапкою. Останні вважаються найбільш стійкими до несприятливих умов, але білі та кремові відрізняються найбільш делікатною текстурою та смаком.

Ще один нюанс – формат грибниці. Вона може бути зернистою (її висівають на субстрат, присипаючи тонким шаром ґрунту) та компостною (шматочки брикетів розкладають з інтервалом 10-20 см один від одного, поглиблюючи кожен на 4-5 см). Самостійно заготовляти міцелій не рекомендується. Зібрана в лісі грибниця, або міцелій, отриманий з перезрілих печериць з супермаркету, часто виявляються зараженою спорами плісняви та інших збудників.

Правильний полив

Рівень вологості повітря та субстрату вкрай важливий – він має становити не менше 75%. Якщо ви не можете регулярно перевіряти цей показник, накрийте ящики з міцелієм вологою мішковиною або декількома шарами мокрого паперу і періодично змінюйте їх або зволожуйте. Поливайте субстрат з розпилювача – це дозволить зволожувати ґрунт, не ущільнюючи його.

Протягом 1-2 тижнів на поверхні субстрату з'являться грибні нитки, які слід присипати вологим субстратом. Протягом усього періоду росту грибів підтримуйте достатній рівень вологості субстрату – від цього залежить, чи зможе грибниця «віддати» вам усі ресурси або ж плодоношення закінчиться після першої-другої хвилі.

Освітлення та температура

Освітлення не відіграє ролі при вирощуванні грибів, але температуру в приміщенні потрібно підтримувати на рівні +25-27°C аж до появи грибної нитки. Після цього дайте їй ще 3-5 днів на зміцнення та знизьте температуру до +13-16°C. За такого температурного режиму гриби залишаються на решту часу – аж до збирання останнього врожаю.

Перший врожай можна збирати вже за 2-3 місяці після посіву міцелію. Перші 2-3 хвилі будуть найбільшими: гриби починають рости групами, в місцях найбільшого скупчення міцелію або компостної грибниці. Після цього буде ще кілька хвиль врожаю (загалом до семи), але гриби будуть розосереджені по всій поверхні субстрату.

Збирати врожай потрібно своєчасно, доки нижня частина шапки закрита. При цьому вона виглядає вкритою білою плівкою, яка вкриває коричневі пластини. Збирати врожай потрібно не так, як ви звикли збирати гриби в лісі: печериці вдома не зрізаються, а акуратно відкручуються з гнізда, після чого це місце потрібно присипати субстратом. Зняті гриби відразу ж готові до застосування.

Більше корисних порад – у рубриці «Город»