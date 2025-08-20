Для сушіння потрібно обирати пружні та молоді гриби, які не мають видимих пошкоджень

Сушка – це один із найкращих способів зберегти гриби надовго, але зробити це якісно можна лише, дотримуючись кількох простих правил. Якщо порушити технологію – аромат та смак грибів може змінитись. ТСН розповідає, як правильно засушити гриби.

Як правильно сушити гриби?

Для сушіння потрібно обирати пружні та молоді гриби, які не мають видимих пошкоджень. Перед тим, як їх сушити, спочатку почистіть гриби від бруду, але без використання води. Гриби дуже швидко вбирають вологу, яка буде зайвою в процесі сушіння. Краще просто обтерти їх вологою серветкою.

Маленькі гриби потрібно сушити повністю, а великі – розрізати на пластинки чи четвертинки. Усі шматочки мають бути приблизно одного розміру.

Технології для різних умов