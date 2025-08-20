Ніколи не мийте: як правильно сушити гриби, щоб не зіпсувати їх смак
Сушка – це один із найкращих способів зберегти гриби надовго, але зробити це якісно можна лише, дотримуючись кількох простих правил. Якщо порушити технологію – аромат та смак грибів може змінитись. ТСН розповідає, як правильно засушити гриби.
Як правильно сушити гриби?
Для сушіння потрібно обирати пружні та молоді гриби, які не мають видимих пошкоджень. Перед тим, як їх сушити, спочатку почистіть гриби від бруду, але без використання води. Гриби дуже швидко вбирають вологу, яка буде зайвою в процесі сушіння. Краще просто обтерти їх вологою серветкою.
Маленькі гриби потрібно сушити повністю, а великі – розрізати на пластинки чи четвертинки. Усі шматочки мають бути приблизно одного розміру.
Технології для різних умов
На сонці – найпростіший, але погодозалежний спосіб. До того ж не всі гриби можна так сушити. Цей метод рекомендовано використовувати для літнього врожаю. Щоб сушіння проходило швидше, можна відділити ніжку від іншої частини гриба. Нанизуйте шматочки так, щоб вони не торкалися один одного, інакше в місцях дотику вони погано просохнуть і потім будуть гнити. Розвішуйте нитки з нанизаними грибами в такому місці, де на них не потрапить дощ чи пил, а сонце буде добре прогрівати їх. Важливо також накрити гриби дрібною сіткою, щоб на них не сідали мухи. Завдяки такому способу гриби висохнуть за 1-2 дні: якщо сушити довше, вони почнуть кришитися.
В духовці – завдяки такому способу ви зможете контролювати весь процес. Температура в духовці має становити 65-75°C. Візьміть залізну решітку та розкладіть на ній гриби одним шаром. Вставте решітку в духовку та не забудьте залишити дверцята духовки прочиненими, щоб циркулювало повітря. Ви можете це не робити, якщо у вас духовка з функцією додаткового обдування. Кожні 15-20 хвилин решітки потрібно міняти місцями, тільки тоді всі гриби однаково добре просушаться. Використовуючи духовку, доволі важко точно сказати, скільки часу потрібно сушити гриби, адже все залежить від габаритів техніки, розміру грибів, рівня їхньої вологості. Тому сушити потрібно доти, поки вони не зменшаться у розмірі в кілька разів, а на дотик шматочки повинні бути сухими, а не маслянистими.
В сушарці – найзручніший варіант. Для цього вам потрібно так само почистити та нарізати гриби тонкими пластинами. Викладіть на кожен ярус гриби в один шар та виставіть температуру в 55°C. Зачекайте від 2 до 6 годин, залежно від розміру. Але краще час від часу перевіряти гриби, адже вони можуть засушитися швидше. В сушарці можна сушити будь-які гриби.