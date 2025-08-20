Завдяки варінню лисички стануть безпечними та смачними

Лисички – одні із найпопулярніших та примхливих видів грибів, які мають неймовірний аромат. Але перед приготуванням їх потрібно проварити, щоб уникнути небезпеки отруєння. ТСН розповідає, як варити лисички.

Як правильно варити лисички перед смаженням?

Якщо ви купили великі лисички, краще нарізати їх на менші шматочки. Таким чином вони зможуть рівномірно приготуватися. А дрібні гриби можна залишати цілими.

Викладіть підготовлені гриби у каструлю та залийте їх водою. На 1 літр води у каструлі повинна бути 1 чайна ложка солі. Доведіть воду до кипіння, а потім варіть лисички протягом 5 хвилин. Під час варіння на поверхні води виникне пінка, яку варто знімати.

Після варіння потрібно злити всю воду з грибів та додатково промити їх теплою водою. Дайте добре стекти грибам, щоб позбавитися усієї зайвої вологи.

Тепер ви можете використовувати лисички у різних рецептах або просто посмажити.