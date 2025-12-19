Замість небезпечних пасток чи отрут, які можуть завдати шкоди домашнім тваринам, існує простий спосіб, який допоможе зробити приміщення менш привабливим для шкідників

З настанням холодів багато гризунів – миші та щури – починають шукати теплі місця та джерела їжі, часто збираючись ближче до людських осель, зокрема на кухню чи у гараж. І замість небезпечних пасток чи отрут, які можуть завдати шкоди домашнім тваринам, існує простий спосіб, який допоможе зробити приміщення менш привабливим для шкідників. Express розповідає, навіщо розкладати вату на кухні, щоб відлякати гризунів.

Як працює цей метод?

Гризуни мають дуже чутливий нюх, і саме запахи відіграють важливу роль у їхній орієнтації. Тому ватні кульки, змочені в ефірній олії не подобаються мишам та щурам. Для цього краще використовувати ефірну олію лаванди та перцевої м’яти.

Щоб отримати найефективніший результат, слід змочити ватні кульки в цих ефірних оліях та розмістити їх у кутах будинку, а також біля сміттєвих баків або під умивальниками.

Сильні рослинні аромати можуть перевантажити чутливий ніс щура. Запах також маскує феромонні сліди, які вони використовують для навігації та спілкування, роблячи простір менш привабливим.