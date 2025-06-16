Капуста броколі: чим корисна і що з неї приготувати.

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Замочування капусти займає кілька хвилин, але є ключовим для процесу очищення

Брюссельська капуста має щільну структуру, через що всередині листків може ховатись бруд або пісок. Real Simple розповідає, як правильно помити брюссельську капусту. Як почистити брюссельську капусту? Перед приготуванням брюссельської капусти, її потрібно очистити. Замочування капусти займає кілька хвилин, але є ключовим для процесу очищення. Використовуйте ніж, щоб обрізати нижню частину кожної капусти. Наповніть миску холодною водою та дайте паросткам замочитися приблизно на 15-20 хвилин. Під час замочування ви можете додати трохи солі в миску з водою. Сіль допоможе усунути гіркоту та допоможе зробити капусту м’якшою перед приготуванням. Після цього промийте брюссельську капусту під холодною проточною водою, щоб видалити залишки бруду. Використовуйте друшляк, щоб зцідити воду з капусти, а потім промокніть її насухо кухонним рушником.

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