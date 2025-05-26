Чорно-сірі або просто сірі плями на пекінській капусті найчастіше з’являються через тривале зберігання.

Пекінська капуста – смачний та популярний овоч, але іноді на її листі можна помітити чорні крапки та плями. Це часто викликає сумніви про те, чи безпечна така капуста для вживання. Tastingtable розповідає, чи можна їсти капусту, на якій є чорні плямки.

Звідки беруться плями?

Чорно-сірі або просто сірі плями на пекінській капусті найчастіше з’являються через тривале зберігання. Також це може бути зумовлено генетикою або факторами навколишнього середовища, де вирощували цю капусту. Проте листя з такими плямами можна вживати, воно матиме такий самий смак та текстуру, як і звичайне листя.

Також іноді темні вкраплення все ж таки можуть свідчити про наявність плісняви, особливо якщо капуста зберігалась неправильно. Як правило, спори чорної плісняви мають нечітку або слизьку текстуру. Для того, щоб переконатись, що капуста справді починає гнити, варто звернути увагу на інші ознаки, такі як мляве листя, будь-які зміни кольору та аміачний запах від капусти.

Чи можна їсти таку капусту?

Залежно від рівня псування, пекінську капусту можна іноді врятувати. Наприклад, якщо є лише кілька невиразних плям, ви можете видалити цю частину перед тим, як використовувати капусту. Однак, якщо внутрішні листки вже усіяні темними плямами, краще викинути таку капусту.