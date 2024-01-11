Вміст вітамінів у пекінський капусті залишається високим навіть до весни, на відміну від інших овочів

У холодну пору, коли значно активізувалися віруси грипу, коронавірус, ГРВІ, ми задумуємося над тим, що додати до раціону, аби збагатити організм вітамінами, мікроелементами, і допомогти йому протистояти різноманітним недугам.

Дієтологиня Наталія Ячмінська радить звернути увагу на пекінську капусту, яка є особливо корисна у зимову пору року, в період авітамінозу і частих застуд. У пекінській капусті вдвічі більше вітаміну С, ніж у білокачанній. У 100 г цього овоча міститься 45% денної норми цього вітаміну. Він покращує засвоєння заліза, підвищує імунітет, стимулює виробництво лейкоцитів в крові та сприяє мінералізації кісток.

«Якщо включати пекінську капусту 2-3 рази на тиждень у раціон, це допоможе стимулювати обмінні процеси, поліпшити склад крові, очистити організм від шкідливих речовин і дасть йому сили боротися з сезонними простудними захворюваннями і стресами», – каже дієтологиня.

Пекінська капуста чудово зберігається протягом зими в свіжому вигляді. Навіть до весни вміст у ній вітамінів залишається високим, що вигідно відрізняє її від інших овочів.

Корисні властивості пекінської капусти

виводить токсини і отруйні речовини з організму;

зміцнює імунітет, є відмінним профілактичним засобом від простуд;

бореться з вільними радикалами й допомагає знизити рівень поганого холестерину;

стимулює роботу шлунково-кишкового тракту;

нормалізує рівень цукру в крові (при діабеті 2 типу ), полегшує загальний стан;

сприяє очищенню і нормалізації роботи кишківника;

допомагає позбутися зайвих кілограмів ( у ній багато клітковини, мало калорій і жиру, а вітаміни у її складі прискорюють метаболізм, що впливає на швидкість втрати ваги);

стабілізує обмін речовин, гормональний фон, омолоджує;

благотворно впливає на стан шкіри, нігтів і волосся;

позбавляє від безсоння і синдрому хронічної втоми, знімає наслідки стресів, депресій;

нормалізує підвищений тиск;

виводить зайву воду з організму.

Як зберігати пекінську капусту?

Найкраще зберігати її у льоху, та оскільки він є не у всіх, то зберігати її можна і в холодильнику, у відділі для овочів. Якщо такого місця немає, варто помістити капусту в пластиковий контейнер з кришкою. Капуста для зберігання повинна бути суха, без ушкоджень чи слідів захворювання. Її слід огорнути харчовою плівкою та мити лише перед приготуванням. При дотриманні таких рекомендацій овоч у холодильнику може зберігатися протягом місяця. Якщо ви помили пекінську капусту і використали не усю, то вона може пролежати в холодильнику 5-7 діб, але перед цим її слід добре обсушити паперовим рушником.

Кому пекінську капусту їсти не варто

Від неї слід відмовитися людям, які страждають нирково-кам'яною хворобою, бо вона багата пуринами. Свіжу капусту не можна їсти при гастриті з підвищеною кислотністю, панкреатиті, загостренні виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки, коліті і діареї.

Що можна приготувати з пекінської капусти?

Пекінську капусту, здебільшого, використовують сиру для різноманітних салатів. Окрім того, що вона корисна, готувати її легко з мінімальною затратою часу. Її також тушкують, запікають, смажать, готують з неї голубці, запіканки, котлети тощо. Нині ділимося з вами трьома рецептами страв з пекінської капусти.

Салат з пекінською капустою, авокадо і помідорами «Чері»

Пекінська капуста легко поєднується з різними продуктами, тож підійде до різноманітних салатів

Інгредієнти:

пекінська капуста – 150 г

150 г авокадо – 1 шт.

помідори «Чері» – 200 г

оливкова олія –2 ст. л

сік лимона –1 ст. л.

французька гірчиця – 1 ч.л

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:

Пекінську капусту помити (кожний листок окремо), обсушити і нарізати великими кубиками або смужками. Помідори порізати навпіл, авокадо – кубиками. Викласти всі інгредієнти у високу миску і злегка перемішати. Тоді приготувати заправку: до оливкової олії додати сік лимона, французьку гірчицю, сіль, перець, все ретельно перемішати і заправити нею салат. Зверху за бажанням посипати горіхами або кунжутом.

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Голубці з пекінської капусти (за рецептом Євгена Клопотенка)

Із пекінської капусти голубці виходять ніжніші, ніж з білокачанної.

Інгредієнти:

пекінська капуста – 1 кг

свинячий фарш – 500 г

круглозернистий рис – 150 г

морква – 1 шт. (приблизно 115 г)

цибуля – 1 шт. (приблизно 80

кунжут – ½ ч.л.

олія – 2 ст. л.

соєвий соус – 100 мл

ріпчаста цибуля для соусу – 25 г

Спосіб приготування:

Рис залити водою в пропорції 1:2 і варити 7 хвилин після закипання. Моркву і цибулю нарізати дрібними кубиками і підсмажити на олії до м’якості та золотистого кольору.

З капусти обрізати основу качана, розібрати капусту на листочки і залити їх окропом на 1-2 хв. Якщо хочете м’яке листя, тримайте довше, якщо любите злегка хрумке – 1 хв. буде досить. З листя обріжте білу тверду частину і трохи знизу, щоб основна частина листка була тонка і ніжна. Відварений рис змішайте з фаршем і засмажкою, посоліть, поперчіть до смаку.

Закрутіть голубці, по 60-70 г начинки в кожен листочок. Викладіть голубці в кастулю, залийте водою, щоб вона їх покрила, та підсоліть за смаком. Тушкуйте на повільному вогні 30-40 хвилин в залежності від розміру голубців. Поки голубці тушкуються, дуже дрібно наріжте маленьку цибулину та додайте в 100 мл соєвого соусу. Подавайте голубці, посипавши їх кунжутом і з соусом.

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Смажена пекінська капуста з печерицями

Готується швидко, смакує і як самостійна страва, і як гарнір до м’яса чи риби.

Інгредієнти:

пекінська капуста – 1 шт.

печериці – 7-8 шт.

цибуля ріпчаста – 1 шт.

морква – 1 шт.

соєвий соус – 2-3 ст.л.

сіль, перець за смаком

Спосіб приготування:



Капусту помити, обсушити. Печериці помити, оновити зріз ніжки і розрізати на кілька частин. Моркву натерти на грубій терці, цибулю порізати. На сковорідці розігріти олію, викласти печериці і обсмажити до золотистого кольору. Додати до них моркву і цибулю і смажити 5 хв., періодично помішуючи. Тоді додати нарізану великими кубиками пекінську капусту, перемішати, посолити, поперчити і смажити ще 10 хв. Наприкінці додати соєвий соус, перемішати і за хвилину зняти з плити. Дайте капусті постояти 10 хв., а тоді можна подавати до столу теплою, посипавши зверху кунжутом чи дрібно нарізаним кропом.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.