Щоб вона зберегла смак, текстуру й не розварилася, важливо знати точний час приготування

Цвітна капуста – універсальний овоч, який підходить для безлічі страв. Щоб вона зберегла смак, текстуру й не розварилася, важливо знати точний час приготування. Great British Chefs розповідає, скільки потрібно варити цвітну капусту.

Скільки часу варити цвітну капусту

Для досягнення ідеальної текстури суцвіття капусти варять у киплячій підсоленій воді 5-7 хвилин. Чим дрібніші шматки, тим менше часу потрібно варити капусту.

Простий рецепт, як зварити цвітну капусту

Видаліть листя та обріжте стебло знизу. Ви можете зберегти листя для бульйону або іншої страви, але тут нас цікавлять лише суцвіття та стебло. Розріжте головку на суцвіття приблизно однакового розміру, потім наріжте стебло кубиками по 2 см. Поставте на вогонь велику каструлю з підсоленою водою та доведіть до кипіння. Після закипання додайте цвітну капусту та варіть 5-7 хвилин. Злийте воду, потім змішайте капусту зі шматочком вершкового масла, сіллю, перцем та подрібненою зеленню.

Як зрозуміти, що капуста готова

Найпростіше – проколоти її ножем. Якщо ніж легко проколює суцвіття, капусту можна виймати. Важливо не переварити її, щоб капуста не стала водянистою та не втратила смак.