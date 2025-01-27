Цей метод дасть змогу швидко обробити капусту так, щоб її було зручно готувати

Цвітна капуста – справжнє джерело вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Вона допомагає зміцнити імунітет, підтримувати здоров'я шкіри та уповільнювати процес старіння. Проте її незвична форма може ускладнити процес підготовки до приготування. УНІАН розповідає про один простий спосіб, завдяки якому ви зможете легко розділити цвітну капусту на суцвіття.

Як розібрати цвітну капусту за кілька секунд

Цей метод дасть змогу швидко обробити капусту так, щоб її було зручно готувати. Отже, як правильно почистити цвітну капусту:

Прибираємо листя, якщо воно є. Кладемо капусту в пакет. Кілька разів б’ємо овоч об стіл.

Якщо ви зробили все правильно, то в пакеті залишаться акуратні шматочки, готові до подальшого приготування.