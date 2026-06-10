Ягоди збережуть смак та аромат навіть після кількох місяців у морозильній камері

Заморожування є одним із найпростіших способів зберегти черешню на тривалий час. Якщо все зробити правильно, ягоди збережуть смак, текстуру та аромат навіть після кількох місяців у морозильній камері. РБК-Україна розповідає, як правильно заморозити черешню.

Як підготувати черешню до заморожування?

Перед заморожуванням ягоди потрібно ретельно перебрати. Для зберігання підходить лише стигла, щільна черешня без пошкоджень і ознак псування.

Після цього ягоди слід ретельно промити та добре обсушити. Надлишок вологи може призвести до злипання ягід під час заморожування.

Як заморожувати черешню?

Ви можете заморозити черешню з кісточкою та без. Для заморожування черешні з кісточкою, ягоди треба викласти на деко та поставити в морозильну камеру на 2 години. Після того як ягоди замерзнуть, їх потрібно скласти в пакет та покласти до морозилки.

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Черешні без кісточки заморожують так само, як і з кісточками. Однак у цьому способі необхідно видалити кісточку за допомогою спеціального приладдя.

Також ви можете заморозити черешню з цукром. Для цього потрібно з черешень дістати кісточки та скласти їх у контейнер, викладаючи шарами. І кожен шар необхідно пересипати цукром у пропорції: 100–200 грамів на кілограм черешні.