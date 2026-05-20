Спаржа буває різних видів, але найпоширенішими є біла та зелена. На перший погляд, вони відрізняються лише кольором, проте різниця між ними набагато глибша – вона стосується способу вирощування, смаку та текстури. Onet розповідає, яка різниця між зеленою та білою спаржею.

Біла спаржа росте під землею і тому не піддається впливу сонячного світла, звідси і її білий колір. Вона більша за розміром та м’ясистіша, тому потребує більшої підготовки перед вживанням. Спочатку відламайте два-три сантиметри від основи. Потім обережно почистьте її. Біла спаржа ніжна та хрустка, з легким горіховим смаком.

Зелена спаржа отримує свій колір від сонця. Вона менша та має ніжніший смак, ніж біла спаржа. Також вона чудово смакує з м’ясом або рибою. Щоб зберегти її колір, занурте спаржу на кілька секунд у крижану воду після приготування. Ви також можете загорнути її в бекон та запекти в духовці 5–10 хвилин при температурі 200°C.