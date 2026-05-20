Основна причина псування полуниці – волога, яка накопичується всередині контейнера

Полуниця дуже швидко псується через високий вміст вологи та ніжну структуру. Достатньо пошкодженої ягоди, щоб цвіль почала поширюватися на весь лоток. Водночас є простий спосіб, який допомагає значно подовжити свіжість ягід у холодильнику. Pysznosci розповідають, як вберегти полуницю від цвілі.

Чому полуниця швидко покривається цвіллю?

Основна причина псування полуниці – волога, яка накопичується всередині контейнера, та відсутність циркуляції повітря. У таких умовах бактерії та пліснява швидко розвиваються, особливо якщо серед ягід є хоча б одна пошкоджена.

Як продовжити свіжість полуниці?

Щоб полуниця довше залишалася свіжою, потрібно м’які ягоди швидко відокремити від решти. Якщо на них немає ознак цвілі, їх можна їсти та використати для смузі.

Якщо ви хочете зберегти полуницю на потім, не видаляйте плодоніжки одразу після повернення з магазину – вони також захищають ягоди від спор цвілі. Короткочасне замочування в суміші холодної води та оцту також може допомогти зупинити їх:

Налийте 5 склянок води в миску. Додайте 1 склянку оцту та перемішайте. Покладіть полуницю разом зі стеблами в миску та залиште максимум на 5 хвилин. Перекладіть полуницю в друшляк та промийте під проточною водою Дайте стекти воді, потім ретельно висушіть паперовим рушником.

Загалом полуницю не радять мити перед зберіганням у холодильнику. Проте просте омивання ягід не прискорить процес гниття, але якщо ви залишите на них вологу, полуниця може швидше зіпсуватися. Тому її потрібно ретельно висушити перед зберіганням. Під час сушіння поводьтеся з полуницею обережно, намагаючись зберегти шкірку та структуру плодоніжки.

Помістіть просушену полуницю в контейнер, вистелений паперовими рушниками. Ви також можете накрити її паперовими рушниками та укласти у два шари, але не більше. Не притискайте кришку контейнера, щоб забезпечити доступ повітря.