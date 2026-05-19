Щоб не втратити їстівну частину спаржі, її потрібно правильно обрізати

Під час приготування спаржі багато людей просто відрізає нижню частину стебла. Однак такий спосіб часто призводить до зайвих втрат, адже разом із жорсткою частиною можна випадково викинути й цілком придатну до приготування частину овочу.

Як правильно обрізати спаржу?

Блогерка Валентина Саєнко розповіла, що хтось просто відрізає спаржу, але вона пропонує інший спосіб – зламати спаржу. Просто візьміть в руки пагінець і згинайте його. Він сам зламається там, де потрібно. Далі економкою зачищайте спаржу, щоб зняти верхню шкірку. Цей етап іноді можна пропускати, але лише тоді, коли спаржа молода і щойно зрізана. Проте таку спаржу в магазинах доволі важко знайти, тому краще її завжди зачищати.

До речі, кінцівку та шкірку спаржі в деяких закладах не викидають. Кінцівку спаржі додають в бульйони або варять з нею крем-супи чи соуси. А зі шкірки роблять ароматичні солі з травами.