Бульйон може швидко скиснути через деякі неправильні дії після приготування

Навіть добре зварений бульйон може швидко скиснути, якщо неправильно поводитися з ним після приготування. Кулінари експерти пояснюють, що проблема найчастіше пов’язана не з м’ясом чи овочами, а з помилками під час охолодження та зберігання страви. Onet розповідає, що робити, щоб бульйон не скисав.

Як запобігти скисанню бульйону?

По-перше, ніколи не слід підігрівати всю каструлю бульйону, якщо ви не збираєтеся з’їсти все. Таке багаторазове кип’ятіння негативно впливає на смакові якості бульйону та може погіршити його якість. Набагато смачніше та корисніше буде налити в каструлю лише стільки бульйону, скільки вам потрібно наразі.

Пам'ятайте також, що бульйон після варіння, коли він охолоне до кімнатної температури, слід поставити в холодильник. Чим довше він стоїть у теплі, тим швидше почне псуватися. Часто шкідливі процеси відбуваються ще до того, як це можна відчути за зміненим смаком, тому таким бульйоном легко отруїтися.

Однак перш ніж поставити каструлю в холодильник, потрібно зробити ще одну річ. Вийміть з бульйону м’ясо та овочі. Звісно, їх не варто викидати, ви можете їх з’їсти або використати для салату чи іншої страви. Але важливо, щоб вони не лежали надто довго у бульйоні, оскільки це негативно вплине на його смак і прискорить псування.

Окрім цього, якщо ви пробуєте бульйон, то не можна потім класти ту саму ложку в суп. Контакт із вашою слиною може швидко призвести до псування бульйону.