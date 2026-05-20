Неправильна підготовка може зіпсувати текстуру овочу

Спаржа має короткий сезон, тому багато хто замислюється, чи можна зберегти її довше за допомогою заморожування. Onet розповідає, чи підходить спаржа для заморожування.

Чи можна заморожувати спаржу?

Відповідь проста: так, можна. Проте неправильна підготовка може зіпсувати текстуру овочу та зробити його водянистим після розморожування. Саме тому перед заморожуванням спаржу потрібно правильно підготувати.

Як підготувати спаржу до заморожування?

Заморожувати можна як зелену, так і білу спаржу. Однак перед заморожуванням важливо правильно підготувати овочі. Ось найважливіші кроки:

Вибирайте свіжу спаржу. Тверді та свіжі овочі найкраще підходять для заморожування. Ретельно вимийте та висушіть спаржу. Переконайтеся, що на ній немає ґрунту чи іншого бруду. Видалять дерев’янисті кінці. Найкраще зігнути спаржу, щоб вона природним чином зламалася в потрібно місці. Очистіть білу спаржу. Її шкірка жорсткіша, тому її варто видалити. Для зеленої спаржі цей крок можна пропустити.

Але найважливішим кроком у підготовці спаржі є бланшування. Цей процес допоможе зберегти її смак, колір та хрусткість. Як це зробити:

Приблизно на 2–3 хвилини занурте спаржу в окріп. Потім швидко перекладіть її в миску з крижаною водою, щоб зупинити процес варіння.

Після бланшування спаржу слід висушити, а потім помістити в герметичні пакети для заморожування. Рекомендується видалити з пакета повітря, щоб довше продовжити свіжість спаржі. Спаржу можна заморожувати цілою або нарізаною на шматочки.

Як довго можна зберігати заморожену спаржу?

Заморожену спаржу можна зберігати в морозильній камері до 10 місяців. Після цього часу вона може втратити свою твердість.

Як приготувати заморожену спаржу?

Важливо не розморожувати спаржу перед приготуванням. Розморожування може призвести до того, що спаржа стане м’якою та втратить значну частину своєї харчової цінності. Найкраще кидати спаржу прямо з морозилки в киплячу воду або обсмажувати її на сковороді з невеликою кількістю жиру.