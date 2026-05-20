Авокадо часто вважають простим і універсальним продуктом, який можна використати в будь-якому вигляді – подрібненим, збитим або розім’ятим. Проте іноді його смак може бути недостатньо цікавим. Mirror розповідає, як авокадо можна зробити значно смачнішим.

За словами шеф-кухаря Гордона Рамзі, існує один простий інгредієнт, який може кардинально покращити смак авокадо – і це звичайний лайм. У своєму відео Гордон Рамзі вичавлює сік половини лайма прямо на половинку авокадо, втирає його пальцями, а потім просто нарізає.

Кислинка лайма ідеально врівноважує насичений маслянистий смак авокадо, створюючи набагато збалансованіший смак. Лайм також можете трохи полегшити консистенцію, завдяки чому авокадо можна буде набагато легше намащувати на хліб.

Експертка з кулінарії Ян Вальдес також підтримує ідею додавання лайма до авокадо.

«Це може здатися несподіваним, але сік лайму є обов'язковим інгредієнтом для тостів з авокадо. Кислотність свіжого соку лайма врівноважує насиченість авокадо. Кілька крапель лайма трохи освіжають смак і роблять його більш виразним. Лимон теж підійду, але, на мою думку, лайм краще», – зазначає вона.

Окрім поліпшення смаку, додавання лайма до авокадо має ще одну чудову перевагу. Оскільки сік лайму багатий на лимонну кислоту, цей потужний антиоксидант допомагає уповільнити процес окиснення, який призводить до потемніння авокадо. У результаті авокадо залишається свіжим та зеленим значно довше.