Перед покупкою слід уважно оглянути спаржу та переконатися, що вона свіжа

Свіжа спаржа швидко втрачає якість після збору, тому під час покупки важливо уважно оцінити її зовнішній вигляд і стан. Саме ці деталі дозволяють зрозуміти, наскільки продукт хрусткий і соковитий. Onet розповідає, як обрати свіжу спаржу в магазині.

Як купити хорошу спаржу?

Перед покупкою слід уважно оглянути спаржу та переконатися, що вона свіжа. Насамперед варто звернути увагу на стебла. Вони мають бути щільними та твердими. Якщо спаржа м’яка або гнеться без опору, це ознака втрати свіжості.

Також потрібно подивитися на місце зрізу. У хорошої спаржі воно вологе, світле та соковите. Якщо зріз сухий та потемнілий, овоч вже довго зберігається в магазині.

Блогерка Катажина Босацька радить звертати увагу ще й на місце, де спаржа була зав’язана гумкою. Якщо там є якісь видимі сліди, це означає, що вона втратила багато води і більше не є свіжою.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати