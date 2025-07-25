Їжте ягоди чорниці, поки сезон

Чорницю здавна вважають одними з найбагатших на поживні речовини ягодами. Вони особливо багаті на антиоксиданти, які відіграють вирішальну роль у захисті клітин від вільних радикалів. Антиоксиданти, що містяться в чорниці, запобігають і нейтралізують ці шкідливі речовини, допомагаючи захистити організм від хронічних захворювань, таких як хвороби серця, діабет, нейродегенеративні захворювання та рак.

Чи впливає час споживання чорниці на повне розкриття її корисних властивостейі? І з якими продуктами найкраще поєднувати ці ягоди, аби організм максимально засвоїв антиоксиданти? Eatingwell опублікував відповіді дієтологів на ці запитання, а також їхні поради та рекомендації, які допоможуть отримати максимум користі від горнятка чорниці.

Які антиоксиданти містяться у чорниці?

Чорниця містить кілька ключових сполук і поживних речовин, які мають потужні антиоксидантні властивості, а саме:

антоціани: ці рослинні пігменти надають чорниці насиченого синьо-фіолетового кольору та є найпоширенішими антиоксидантами у фруктах; вони поліпшують здоровʼя серця, функції мозку, зменшують запалення та захищають від оксидативного стресу;

кверцетин: рослинна сполука, відома своїми антиоксидантними, протизапальними та імуностимулюючими властивостями;

вітамін С: водорозчинний вітамін, що міститься в невеликих кількостях у чорниці; він підтримує імунітет і бореться з вільними радикалами, що пошкоджують клітини;

ресвератрол: хоч його найчастіше асоціюють з червоним виноградом, ця природна сполука також присутня в чорниці; вона відома своїми антиоксидантними, серцево-захисними та протизапальними властивостями;

хлорогенова кислота: потужний поліфенол, який допомагає захищати клітини, зменшувати запалення та підтримувати здоровий рівень цукру в крові.

Дієтологиня Патрісія Баннан наголошує: хоч кожен антиоксидант має свої унікальні властивості, всі вони працюють разом, щоб нейтралізувати шкідливий вплив вільних радикалів та сприяти загальному здоровʼю клітин.

Коли найкраще споживати чорницю?

Хоча науково доведеного «найкращого» часу доби для максимального засвоєння антиоксидантів немає, дієтологиня Баннан наголошує: регулярне вживання чорниці – чи то на сніданок, чи як полуденний перекус, чи навіть як вечірній десерт – допоможе регулярно отримувати користь від її захисних поживних речовин. «Що важливіше за правильний час, так це поєднання її з іншими багатими на поживні речовини продуктами для підтримки засвоєння та зробити її регулярною частиною вашого розпорядку дня», – каже вона.

Дієтологиня-нутриціологиня Меггі Мун додає, що одразу після вживання чорниці рівень антоціанів зазвичай підвищується на кілька годин, перш ніж повернутися до вихідного рівня. «Їхні корисні побічні продукти циркулюють до двох днів, тому я рекомендую вживати чорницю принаймні кілька разів на тиждень для здоровʼя мозку та покращення загального самопочуття», – каже Мун.

Аби отримувати максимальну користь від чорниці, дієтологині радять поєднувати їх зі здоровими жирами, такими як горіхи, насіння, авокадо або горіхове масло, а також білковими продуктами. Це допоможе організму ефективніше засвоювати та використовувати їхні антиоксиданти. Деякі дослідження показують, що білок звʼязується з антоціанами, покращуючи їх засвоєння в організмі.

Як краще включити чорниці у раціон?

насолоджуйтесь ними як перекусом: горнятко ягід чорниці між основними прийомами їжі дозволить і задовлення отримати, і користь організму принести;

вживайте з іншими продуктами, багатими на антиоксиданти: поєднуйте їх з фініками, чорносливом, руколою, помідорами, кавуном, канталупою або іншими ягодами для додаткового антиоксидантного ефекту;

додавайте у смузі: можна використовувати свіжі і заморожені ягоди для ранкового смузі, додавши трішки рослинного молока або цитрусового соку;

готуйте заправку для салатів: змішайте чорничний сік, бальзамічний оцет, олію та трішки меду, щоб отримати смачну заправку до салатів.