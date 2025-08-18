Експертиза підтвердила, що в смерті дитини винні лікарі

Тернопільський міськрайонний суд присудив виплатити тернопільській міській комунальній лікарні №2 два мільйони гривень за смерть малолітньої дитини. Експертиза визначила, що хлопчик помер через лікарську помилку, а його матір звернулася до суду. Після семи років після смерті жінка може отримати компенсацію, повідомило адвокатське об'єднання «Самуляк та партнери».

4-річний Артем потрапив у важкому стані до дитячої інфекційної лікарні 4 червня 2018 року. Тоді лікарка, яка чергувала, поставила йому неправильний діагноз – «гастроентеральна ферментопатія». Хоча насправді Артем захворів на менінгіт. Через хибний початковий діагноз медики призначили неправильне лікування. Коли хлопчику стало гірше, інший лікар теж не змінив діагноз і не зробив необхідних аналізів. Дитині не надали потрібного лікування проти менінгіту. Наступної ночі стан різко погіршився, згодом Артем помер у реанімації.

Експертизи підтвердили, що помилки медиків та несвоєчасне лікування безпосередньо призвели до смерті дитини. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медиками). Медикам, які лікували хлопчика, загрожувало позбавлення волі на строк до трьох років. Однак Тернопільський міськрайонний суд 6 листопада 2023 року ухвалив закрити кримінальне провадження щодо лікарів зі звільненням їх від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням термінів давності.

25 вересня 2024 року мати хлопчика звернулася до Тернопільського міськрайонного суду з позовом до комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2» про стягнення з лікарні моральної та матеріальної шкоди. Через 10 місяців, 28 липня 2025 року, суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Тарас Якімець повністю задовольнив цивільний позов жінки.

«Суд взяв до уваги, що у цій справі йдеться про матір, у якої в закладі охорони здоров’я помер її малолітній син. Позивач зазначає, що ще вчора вона з сином жартували, сміялися, плакали разом, конфліктували, а сьогодні особливий світ, наповнений присутністю рідної людини, перестав існувати. Позивач перманентно переживає складні психологічні етапи, що є морально виснажливим для неї та впливає на стан її здоров’я. Позивач стверджує, що смерть дитини вплинула на її життя, у тому числі на продуктивність її праці, що передусім залежить від емоційно-психологічного стану особи», – йдеться у рішення суду.

Також суддя зазначив, що згідно з висновками експертів, смерті дитини, за умови надання належної медичної допомоги, можна було б уникнути. Тому суд присудив відшкодувати лікарні 2 млн грн моральної шкоди. Рішення суду не є остаточним, воно може бути оскаржене в апеляційному та Верховному Суді.