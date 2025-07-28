Ортопеди-травматологи, які врятували руку хлопця (зліва направо) Тарас Москаль, Андрій Костюк і Микола Люткевич

Ортопеди-травматологи Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит») успішно прооперували 17-річного хлопця з переломом передпліччя зі зміщенням. Хлопець три місяці терпів біль і нікому не сказав про травму, ні батькам, ні лікарям. Батьки помітили, що з рукою сина щось не так лише тоді, коли вона неправильно зрослася.

Роман із міста Буськ, що на Львівщині, травмував руку три місяці тому, але нікому про це не сказав. Терпів біль, особливо у перші дні, сподіваючись, що все минеться. Та у хлопця був перелом нижньої третини передпліччя зі зміщенням, а променева кістка неправильно зрослася, що спричинило деформацію руки. Деформацію помітили батьки і звернулися по медичну допомогу до ортопедів-травматологів «Охматдиту», повідомили у медзакладі.

Ортопеди-травматологи взялися за складну операцію, аби повернути хлопцеві правильну форму руки та функцію суглоба. До операційної команди увійшли ортопеди-травматологи Андрій Костюк, Микола Люткевич, Тарас Москаль, анестезіолог Марʼяна Собко, операційна медсестра Тетяна Качмарик. Вони зробили коригуючу остеотомію обох кісток передпліччя. «Оскільки перелом був уже зрощений, кістку довелось знову роз'єднати, правильно співставити уламки та зафіксувати», – кажуть у лікарні.

Променеву кістку зафіксували пластиною, а ліктьову – титановим стержнем, попередньо вкоротивши її, аби відновити анатомічне співвідношення суглоба. Це складна операція, яка вимагала неабиякої точності і досвіду, і вона минула успішно.

За словами ортопедів-травматологів, у дітей переломи з подібними ускладненнями трапляються рідко, частіше таке буває у дорослих. Якби хлопець ще трохи потягнув з візитом до лікарів, деформація передпліччя могла б призвести до хронічного болю, артрозу та обмеження рухливості руки. Хлопця вже виписали з лікарні, його рука поступово відновлюється.