Американський хірург спільно з спеціалістами лікарні прооперував 13 дітей з важкими викривленнями хребта

У львівській дитячій лікарні св. Миколая Першого ТМО відомий спінальний зхірург зі США Марк Диржка спільно зі спеціалістами лікарні прооперував 13 дітей з викревленнями хребта і 60 проконсультував. Американський спеціаліст працює в одній з найбільших лікарень Нью-Йорка.

За два тижні перебування хірург встиг проконсультувати 60 дітей, а 13 найважчих випадків прооперував. Йому разом з львівськими спеціалістами вдалося хірургічно скорегувати такі захворювання у дітей: сколіоз, патологічний кіфоз, лордоз та вроджені аномалії розвитку, повідомили у медзакладі.

Хірург Марк Диржка з пацієнткою

«Як ми можемо не приїжджати до України? Діти потребують нас. Я особливо вражений, яка чудова команда ортопедів-травматологів та анестезіологів є у лікарні. І під час кожного візиту бачу, як вони вдосконалюються все більше і більше. Я люблю Львів. Це моє улюблене місто для хірургічних місій по корекції викривлень хребта», – каже Марк Диржка.

До Львова Марк Диржка вже учетверте приїхав з медичною місією, аби допомогти українським дітям із викривленнями хребта.

До слова, Марк Диржка – спінальний хірург Пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка, яка неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих медичних установ США та світу. Лікар має українське коріння і вважає своїм обов'язком допомагати Україні і нашим дітям.