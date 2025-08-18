Представники ВО «Тризуб» прийшли на відкриття центру для спільноти ЛГБТ+

У понеділок, 18 серпня, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтримав об’єднання «Тризуб», яке намагалася зірвати відкриття центру для ЛГБТ+. Мер подякував «Тризубу» під час своєї трансляції у фейсбуці. Марцінків сказав, що потрібно боротися з речами, які руйнують українську родину.

«Відкриваються всякі центри з пропагування речей, які не мали б пропагуватися. Дякую молоді з "Тризуба", яка має свою позицію і висловлює її. Вважаю, що сьогодні мова, українська церква й родина – це ті підвалини, які ворог хоче знищити. Тому будьмо, як ніколи, нетолерантними, робімо зауваження, не толеруймо російську мову й церкву, ті речі, які руйнують українську родину», – сказав Руслан Марцінків.

Нагадаємо, що 16 серпня ГО «Інсайт» відкрили в Івано-Франківську. В організації розповіли, що приблизно 30 людей намагалися зірвати відкриття. Вони намагалися потрапити всередину ком'юніті-центру.

«На вході група радикально налаштованих чоловіків оточила Олену Григоряк, керівницю регіонального розвитку, та Євгенію Громову – координаторку КЦ в Івано-Франківську. Понад годину не дозволяли вільно пройти, вимагаючи, щоб їх пустили всередину. Дії цих молодих чоловіків створювали атмосферу психологічного тиску, небезпеки та фактично перешкоджали проведенню заходу. Розцінюємо це як насильницькі дії та залякування на ґрунті нетерпимості до ЛГБТІ+ людей», – повідомили у соцмережах ГО «Інсайт».

У коментарі «Суспільному» координаторка регіонального розвитку «Інсайту» Олена Григоряк розповіла, що серед представників ГО «Тризуб» були неповнолітні. Вона викликала поліцію та написала заяву про залякування та напад на ЛГБТ-спільноту за ознакою нетерпимості.

У ВО «Тризуб» назвали всі звинувачення маніпуляціями й заявили, що мирно висловлювали свою позицію на захист традиційних цінностей. Представники організації заявили, що не чинили жодних перешкод організаторам.

«Це частина звичної схеми – створити образ жертв, аби виправдати фінансування ззовні та легалізувати ЛГБТ-ідеологію. Ми проти того, щоб під прикриттям "культурних заходів" поширювали те, що суперечить нашим традиціям і руйнує основу суспільства. Україна стоїть на християнській моралі та родині – і саме це є нашим фундаментом і майбутнім», – вважають у ВО «Тризуб».

Додамо, що за інформацією ГО «Інсайт», ком'юніті-центр створили для волонтерів та союзників ЛГБТ+ спільноти. У просторі планують проводити лекції, тренінги, кіноперегляди. Такі центри вже відкрили у Чернівцях, Луцьку, Києві, Вінниці та Запоріжжі.