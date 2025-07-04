Зорян Кісь (ліворуч) та Тимур Левчук разом проживають із 2013 року та зареєстрували шлюб у США

Деснянський районний суд Києва у червні 2025 року визнав одностатеву пару однією сімєю. Всеукраїнська ЛГБТ-організація «Інсайт» повідомила, що це перше рішення в українських судах, яке може стати прецедентом.

Організація «Інсайт» розповіла, що справа стосується двох українців Зоряна Кіся та Тимура Левчука. Із судового реєстру відомо, що Зорян Кісь із червня 2024 року призначений на посаду першого секретаря Посольства України в Ізраїлі, куди він хотів поїхати із своїм партнером, як членом сім’ї. Міністерство закордонних справ (МЗС) відмовило, бо «законодавством України визначено поняття шлюбу як сімейного союзу жінки та чоловіка». Після цього Тимур Левчук звернувся до суду, його інтереси представляла адвокатка Оксана Гузь.

Гомосексуали Зорян Кісь та Тимур Левчук разом проживають із 2013 року, мають спільний побут, бюджет та піклуються одне про одного. Факт їхнього спільного проживання підтвердили кілька свідків. Пара у 2021 році уклала офіційний шлюб у США.

Цю справу розглянула суддя Валерія Бабко, яка дослідила усі матеріали справи та аргументи сторін. Суддя, при ухваленні рішення, керувалася принципами верховенства права та враховувала практику Європейського суду з прав людини.

«Застосовано правові позиції, викладені у рішеннях ЄСПЛ у справах "Шальк і Копф проти Австрії" (Schalk and Kopf v. Austria) та "Маймулахін і Марків проти України" (Maymulakhin and Markiv v. Ukraine). У цих рішеннях ЄСПЛ встановлював, що відмова держави визнати фактичні шлюбні відносини між особами однієї статі може становити порушення їхніх прав на повагу до приватного та сімейного життя, гарантованих статтею 8 Європейської конвенції з прав людини», – повідомив Деснянський райсуд Києва.

Суд визнав факт спільного проживання Зоряна Кіся та Тимура Левчука однією сім'єю (фактичних шлюбних відносин). На рішення ще можна подати апеляційну скаргу.

«Це рішення створює важливий прецедент у справі правового визнання одностатевих стосунків в Україні. На тлі відсутності законодавчо закріплених інститутів (реєстрованих партнерств чи шлюбів), судове визнання факту сімейних відносин – це наразі єдиний інструмент захисту прав таких пар», – повідомила ЛГБТ-організація «Інсайт».

Зорян Кісь народився у Львові. Його батько Роман Кісь був відомим в місті культурологом, філософом і поетом – він помер у 2020 році та похований на Личаківському кладовищі.