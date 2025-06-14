У суботу, 14 червня, у Львові організували вуличну акцію до місяця прайду «Бути собою – це право». У ній взяли участь представники різних громадських організацій та активісти, ЛГБТКІ+ спільнота. Водночас неподалік зібралися противники таких заходів. Місце охороняли численні наряди поліції, які перекрили сусідні вулиці.

Як повідомила журналістка ZAXID.NET з місця події, акцію охороняло близько сотні поліцейських. Для уникнення провокацій і сутичок з 8 ранку вони перекрили вулиці Просвіти, Винниченка, Лисенка. Близько 10:00 понад 30 активістів приїхали автобусом до памʼятника Просвіті на вулиці Лисенка.

У Львові прайд відбувся вперше. Фото ZAXID.NET

Учасники акції прийшли з транспарантами та веселковими прапорами. Вони скандували гасла «Квіруй, кохай, права не віддавай». На транспарантах написані гасла «Трансфобії ні, рівності так», «Права людини завжди на часі», «Свобода – наша традиція», «Бути собою – це право». Акція закінчилася через годину, приблизно об 11:00.

Акція відбулася у суботу, 14 червня. Фото ZAXID.NET

Водночас на вул. Лисенка і Бобанича зібралися кілька десятків противників прайду. Частина з них була у балаклавах. Вони вигукували «Слава Україні – Героям слава» і вимагали пропустити їх до акції прайду. Поліцейські не допускали їх до памʼятника Просвіті. Крім цього, правоохоронці просили не фотографувати облич противників прайду, щоб «не допустити провокацій».

Чоловіки, які виступили проти прайду. Фото ZAXID.NET

Одна із співорганізаторок акції Тетяна, представниця «Феміністичної майстерні», розповіла ZAXID.NET, що ця акція – не святкування, а нагадування про права ЛГБТКІ+ людей і те, що захищати їх треба зараз: «Насильство проти ЛГБТКІ+ не має право на існування, це суперечить будь-яким цінностям, в тому числі демократичним, і для нас важливо говорити про це на вулиці».

26-річна киянка Кіра приїхала до Львова підтримати акцію, своїх друзів і в памʼять про свою дівчину, яка загинула в Харкові на початку повномасштабного вторгнення.

ЛГБТКІ+ прайд відбувся у Львові вперше. Його проведення двічі переносили. На події оголосили благодійний збір на РЕБ-системи для військової Іри «Харлі».

Подію охороняли сотні правоохоронців. Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, напередодні мер Львова Андрій Садовий закликав утриматися від проведення будь-яких масових акцій через можливі провокації. Він повідомив, що представники 21 громадських організацій подали заявки на проведення масових акцій.