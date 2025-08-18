У Славському у готельно-розважальному комплексі отруїлися понад 10 дітей, їх госпіталізували. Інцидент трапився у неділю, 17 серпня, повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

«Близько 21:45 від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію в інфекційне відділення Стрийської ЦМЛ 12 дітей з попереднім діагнозом: “гостра кишкова інфекція”. Стан дітей – середньої важкості», – йдеться в повідомленні.

Як уточнив ZAXID.NET завідувач інфекційного відділення Стрийської міської об'єднаної лікарні Андрій Баб'як, усі 12 дітей, які потрапили до лікарні, – дівчата.

Потерпілі перебували на відпочинку в готелі «Карпатський затишок» у селищі Славське. Хворі перебувають в стаціонарі, їм проводять повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надають медичну допомогу відповідно до клінічних протоколів. Причину захворювання встановлюють.