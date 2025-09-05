Держпродспоживслужба Львівщини провела перевірку харчоблоків готельних комплексів «Карпати» та «Карпатський затишок» після масового отруєння дітей у серпні 2025 року. Фахівці повідомили, що знайшли порушення у обох готелях та оштрафували їх на 48 тис. грн кожен.

Як інформує Держпродспоживслужба Львівщини 5 вересня, до відпочинкового комплексу «Карпатський затишок» заселилися 34 дитини, які з 15 по 17 серпня проживали та харчувалися в готельно-відпочинковому комплексі «Карпати». У частини дітей виявили ознаки харчового отруєння. Відомо, що 17 дітей госпіталізували до лікарень.

Фахівці Держпродспоживслужби Львівщини провели позапланові інспектування харчоблоків ГВК «Карпатський затишок» та ГВК «Карпати». Відібрані зразки продуктів було направлено до лабораторії.

«Керівництво «Карпатського затишку» сприяло роботі інспекторів, тоді як адміністрація «Карпат» не допускала до проведення інспектування. Для забезпечення належного епідрозслідування було залучено суд, який ухвалив рішення про допуск фахівців на об’єкт. Збудником спалаху в ГВК «Карпати» Стрийського району є Salmonella enteritidis. Основним фактором передачі інфекції стали страви з м’яса птиці (курячі відбивні)», – вказано у повідомленні.

Причиною спалаху стало вживання 15 та 16 серпня відбивних із курячого філе, що не пройшло належної термічної обробки. Медики також повідомляли, що, окрім сальмонели, у кількох дітей виявили норовірус. Раніше норовірусну інфекцію у Славській ОТГ виявили у воді, яку набирали з джерел.

Факторами, що сприяли виникненню спалаху, стали:

порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів;

недотримання технології приготування страв і принципу потоковості виробничого процесу (відсутність розмежування зон для обробки сировини та готової продукції);

невідповідність водопровідної та бутильованої питної води вимогам ДСанПіН.

За результатами інспектування Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області притягнула обидва готелі до адміністративної відповідальності. До кожного з них застосовано штраф на суму 48 тис. грн.