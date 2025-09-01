Причиною масового отруєння дітей у готельному комплексі Славського стала сальмонела. 17 дітей отруїлись через куряче філе, яке пройшло недостатню термічну обробку, у чотирьох з них також виявили норовірусну інфекцію.

Генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко 1 вересня повідомила результати розслідування спалаху гострої кишкової інфекції.

«Всього захворіло 17 людей. Збудник що викликав захворювання - Salmonella enteritidis. Фактор передачі - куряче філе, яке, ймовірно, пройшло недостатню термічну обробку. У чотирьох пацієнтів також діагностовано норовірусну інфекцію. Всі хворі одужали та виписані із стаціонару», – написала Наталія Іванченко-Тімко.

Нагадаємо, що у серпні до лікарень з отруєнням потрапили 12 дітей, які проживали у готелі «Карпатський затишок» у селищі Славське на Львівщині. Видання Mukachevo.net писало, що діти переселилися з готелю «Карпати». Частина дітей ще до переселення вже мала симптоми отруєння. Згодом кількість госпіталізованих зросла до 17 дітей.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – штраф або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.