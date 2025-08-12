Глядачі принесли на концерт російськомовного репера червоно-чорний прапор

Після концерту репера Макса Коржа 9 серпня на Національному стадіоні у Варшаві поліція розпочала розслідування та через порушення порядку заарештувала 109 людей. Один з відвідувачів концерту розгорнув червоно-чорний прапор, який заборонений в Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що через заворушення на концерті депортують 57 українців, передає радіо RMF24 у вівторок, 12 серпня. Крім цього, планують депортувати сімох білорусів.

«Проти 63 осіб розпочато провадження про виїзд з країни. Вони повинні будуть покинути Польщу добровільно або примусово», – заявив Туск.

За його словами, під час концерту 9 серпня у Варшаві відбулися численні правопорушення, акти агресії та провокації. Туск сказав, що інцидент шокував поляків. Однак він наголосив, що Польща не має допустити розпалювання антиукраїнських настроїв.

«Українська влада так само повинна дбати, щоб ніхто в Києві, Україні чи Польщі не надумав, щоб українці робили якісь антипольські жести. Водночас ми всі маємо бути дуже пильними, щоб не піддатися маніпуляціям і провокаціям Росії. Ми не можемо допустити, щоб розпалилася хвиля ненависті українців до поляків або поляків до українців. Це було б історичним злочином і неймовірною дурістю, якби ми зараз дали себе розділити», – зазначив Туск.

Фанати репера порушували громадський порядок

Нагадаємо, що після концерту російськомовного репера Макса Коржа польська поліція затримала 125 людей. Їм інкримінують зберігання наркотиків, пронесення піротехніки, напади на правоохоронців тощо. За інформацією поліції Варшави, концерт російськомовного репера зібрав до 100 тис. людей. Поліція повідомила, що штраф за правопорушення отримали 99 людей на майже 23 тис. злотих. Справи ще 39 людей розглядатимуть у суді.

Обурення у Польщі викликало те, що один з відвідувачів проніс червоно-чорний прапор. RMF24 пише, що його звати Дмитро. Він записав у своїх соцмережах відео, де вибачився перед поляками й запевнив, що хотів підтримати українців й нагадати про війну. Адміністрація стадіону у Варшаві опублікувала заяву, в якій засудила демонстрацію символіки.

Зазначимо, що перед концертом, 8 серпня, фанати Макса Коржа також організували неформальні зустрічі, в які втручалася поліція. Сотні фанатів слухали гучну музику та розпивали алкоголь.