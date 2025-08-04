Депутат проросійської партії «Конфедерація свободи і незалежності» Кшиштоф Босак хоче відновити візовий режим з Україною

Польський депутат, віцеспікер Сейму від проросійської партії «Конфедерація свободи й незалежності» Кшиштоф Босак заявив про нібито бажання країни відновити візовий режим з Україною. Про це Кшиштоф Босак написав у соцмережі ікс у понеділок, 4 серпня.

Кшиштоф Босак прокоментував відеосюжет про 36-річного українця, якого польські правоохоронці підозрюють у пошкодженні об’єктів інфраструктури – глибинної свердловини у Триміському ландшафтному парку міста Сопот.

За словами польського депутата, «неофіційно» правоохоронці та спецслужби Польщі нібито прагнуть повернути візовий режим з багатьма країнами, у тому числі з Україною. Проте, стверджує Босак, польські політики нібито ігнорують заклики щодо цього. Також Кшиштоф Босак звинуватив провладні партії «Право і справедливість» та «Громадянська платформа» у недостатньому забезпеченні фінансування та інструментів для «контролю імміграції з пострадянського простору». Мігрантів з пострадянських країн польський депутат назвав «природним російськомовним полем діяльності для російських спецслужб».

Центр протидії дезінформації зауважив, що це висловлювання – лише особиста думка одного з польських політиків, який не впливає на прийняття подібних рішень.

«Безвізовий режим між Україною та Польщею діє на основі загальноєвропейського рішення: його було запроваджено всіма країнами ЄС, які входять до Шенгенської зони. Формально для скасування або обмеження безвізу потрібне рішення на рівні Європейського Союзу», – наголосили у ЦПД.

Зауважимо, що Кшиштоф Босак є членом проросійської партії «Конфедерація свободи й незалежності». Ця партія, й сам Кшиштоф Босак, підтримували протести польських перевізників на кордоні з Україною.

Крім того, у червні 2024 року польський політик Ґжеґож Браун, який тоді також був членом партії «Конфедерація свободи й незалежності», зірвав прапор України з пагорба Костюшка в Кракові та зняв це на відео. У травні 2025 року цей же політик, але вже виключений з партії «Конфедерація», зірвав з будівлі мерії Білої Підляскій синьо-жовтий прапор, який висів там з лютого 2022 року на знак підтримки України.

У лютому 2025 року тодішній кандидат на посаду президента Польщі від партії «Конфедерація свободи і незалежності», 38-річний Славомір Менцен, перебуваючи у Львові зняв відео біля пам’ятника Степану Бандері та заявив, що Україна має «зупинити культ Степана Бандери» й звинуватив українців у «вшануванні злочинців».