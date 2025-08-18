Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника офіційно змінив назву. На сайті університету повідомили, що тепер ЗВО є Карпатським національним університетом імені Василя Стефаника.

«Завершено всі юридичні процедури. Для нас це не просто формальність – це крок у майбутнє, який відображає наш розвиток, міжнародні амбіції та місію. Ми зберігаємо академічну спадщину, наші традиції та сильні сторони. Водночас нова назва – це поштовх до подальшого зростання та нових можливостей», – повідомили в університеті 15 серпня.

На сайті ЗВО зазначають причину зміни назви, зокрема, що назва «Прикарпаття» з’явилася в радянський період і затирає зв’язок регіону з його історичним центром – Галичем та Галицько-Волинською державою.

«Карпатський університет – це не лише освітній заклад, а й науковий, культурний та економічний містоутворюючий центр регіону. Цей крок відповідає європейському вектору розвитку України, де чітка комунікація і зрозумілість назв мають ключове значення. Адже слово “Прикарпатський” не має зрозумілого перекладу англійською та іншими мовами ЄС. Ми залишаємося вірними своєму патрону, Василю Стефанику, та продовжуємо гордо носити його імʼя», – додала адміністрація університету.

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника є одним з найстаріших вищих навчальних закладів Івано-Франківської області. Згідно з указом президента України від 26 серпня 1992 року, його створено на базі педагогічного (колишнього Станіславського учительського) інституту, заснованого у 1940 році.