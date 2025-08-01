Лана Вєтрова вручає нагороду Артуру Коваленку

19-річний Артур Коваленко встановив рекорд, ставши наймолодшим українцем, який одночасно навчається у п’яти університетах. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Перелік університетів та спеціальностей Артура Коваленка:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Спеціальність «Політологія». Денна форма навчання (лютий 2024 року і по теперішній час).

Київський університет права НАН України. Спеціальність «Право». Заочна форма навчання.

Державний університет «Київський авіаційний інститут». Спеціальність «Правоохоронна діяльність». Заочна форма навчання.

Харківський національний університет імені Каразіна. Спеціальність «Історія та археологія». Заочна форма навчання.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Спеціальність «Національна безпека». Заочна форма навчання

Хлопець загалом навчався у шести університетах, окрім вищеперечислених, був ще КНУ імені Тараса Шевченка, спеціальність «Політологія», однак на момент фіксації рекорду Артур Коваленко там уже не вчився.

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«Цей унікальний юнак не просто вчиться, він показує, що вчитися це – драйвово і цікаво. Його день – це точний механізм, де час не втрачається даремно, його мотивація – зацікавленість новими знаннями, а його слова – кредо молодого покоління: “Я не змушую себе навчатися. Я навчаюся з вдячністю. Мені цікаво щодня”», – написала Лана Вєтрова.

Під час офіційної церемонії нагородження, яка відбула 25 липня у Національному університеті кораблебудування, батьки Артура Коваленка розповіли, що хлопець свідомо до цього йшов.

«Син захотів, то ми тільки “за”. Знаходили будь-які сили та кошти, аби втілити його мрію», – сказав батько Артура Коваленка.

Відомо, що хлопець є лауреатом премії президента України, волонтером та написав власну книгу «Від роду до народу».