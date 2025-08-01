Євген Клопотенко разом із працівниками Львівської політехніки напрацьовують варіанти покращення харчування

У Львівській політехніці повідомили, що невдовзі планують оновити меню у студентській їдальні – у цьому їм допоможе відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який уже оцінив роботу закладу.

У повідомленні університету вказано, що оновлювати меню планують у їдальні «Годівничка». Наразі Євген Клопотенко разом із працівниками Львівської політехніки напрацьовують варіанти покращення харчування та змін меню.

«Євген Клопотенко, знаний своїм вмінням перетворювати навіть щоденні страви в шедеври, оцінив її роботу і разом із проректором з інституційного розвитку Романом Коржем, проректором з соціальних питань та з управління інфраструктурою Ігорем Гельжинським, директором Студентської їдальні Михайлом Свистуном обговорили варіанти її покращення», – вказано у повідомленні.

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Нагадаємо, що Львівська політехніка визнана найкращим технічним вишем України, університет також серед лідерів за кількістю отриманих заяв від вступників у 2025 році.

Євген Клопотенко є відомим українським шеф-кухарем. Він розробив меню для шкіл, а також меню гарячих страв для поїздів далекого сполучення «Укрзалізниці».