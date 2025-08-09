Курсанти перебувають на повному забезпеченні під час навчання

Івано-Франківський окружний адміністративний суд зобов’язав відрахованого курсанта виплатити 132 тис. грн Харківському національному університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Йдеться про витрати на утримання під час навчання, які курсант добровільно не повернув після відрахування із вишу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, до суду звернувся представник Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба із позовом до відрахованого курсанта. У грудні 2024 року Данила З. відрахували із університету через його небажання продовжувати навчання. У курсанта виник борг перед університетом – 168,9 тис. грн за його тримання під час навчання, з яких 150 тис. грн – це грошове забезпечення.

Курсанти перебувають на повному забезпеченні під час навчання, а у випадку дострокового розірвання контракту мають обов’язок відшкодувати витрати на своє утримання. Відомо, що із 168,9 тис. грн відрахований курсант повернув 36,1 тис. грн, тобто сума боргу зменшилась до 132,8 тис. грн.

Данило З. не скористався правом подати відзив на позовну заяву. Цю справу розглянув суддя Віталій Кафарський, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він визнав позовні вимоги університету обґрунтованими та зобов’язав відрахованого курсанта виплатити 132,8 тис. грн. Рішення суду ще можна оскаржити.